La nuovainizia a prendere forma. Il nuovo tecnico Thiago Motta ha già presentato le prime richieste al direttore sportivo Cristiano Giuntoli. Tuttavia, stando a quanto riferisce il Corriere dello Sport l'allenatore italo brasiliano avrebbe chiesto due esterni da 4-3-3, adattabili anche al 4-2-3-1. I due nomi richiesti da Thiago sarebbero quello di Mason Greenwood e quello di Savinho. Adesso la palla passa a Giuntoli che deve mettersi al lavoro per riuscire a portarli a Torino per mettere Motta nelle migliori condizioni come rosa.