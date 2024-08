Kalulu alla Juventus: la telefonata con Thiago Motta

Oggi è il giorno diche svolgerà le visite mediche con laprima di firmare il contratto. Sono stati giorni di attesa anche se il giocatore del Milan non ha mai detto no ai bianconeri."Ciò che non lo convinceva era la formula dell’affare: Pierre avrebbe preferito infatti essere acquistato subito a titolo definitivo per avere certezze immediate sul futuro e non dover rischiare di fare il percorso inverso Torino-Milano al termine della stagione", scrive il Corriere dello Sport, che aggiunge un retroscena: "Poi un colloquio telefonico conKalulu conosce perfettamente le regole di ingaggio - gioca chi merita e che si impegna più di altri durante la settimana, quindi nessuna posizione acquisita ma verrà premiato il merito - ed è pronto alla sfida e a giocarsi le proprie chance. "