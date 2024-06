Juventus, ecco l'idea Guendouzi

Da Clairefontaine, dove è in ritiro con la Francia, il centrocampista ha appreso ieri dell’ultima proposta di Giuntoli: contratto biennale da 7 milioni a stagione, più opzione per un ulteriore anno da ridiscutere però alla fine del prossimo campionato. Dopo le prime mosse, la Juve si muove per chiudere, anche perché - spiega il Corriere dello Sport - si è resa conto che, viste le continue complicazioni, non poteva essere certo questa la trattativa della svolta per limare il monte ingaggi. La Juve potrebbe ancora usufruire degli effetti del decreto crescita, già abolito dal governo; ma avrebbe bisogno che il ragazzo acquistasse una casa in Italia. Tenere Rabiot resta più conveniente che perderlo in considerazione delle cifre che girano nel mercato dei centrocampisti. Con poco più di 25 milioni lordi, la Juve continuerebbe a sfruttare le qualità di un titolare inamovibile, che conosce l’ambiente e il gruppo. Ed è apprezzatissimo da Thiago, che lo avrebbe già rassicurato circa la sua centralità nel nuovo progetto. In pochi giorni, forse ancor prima dell’annuncio di Motta, la Juve si aspetta di chiudere la partita Rabiot.Intanto, nella giornata di ieri è spuntata un’alternativa a Koopmeiners: Mateo Guendouzi. La Lazio lo ha appena riscattato per 18 milioni dal Marsiglia e non vorrebbe venderlo, ma se qualcuno si presentasse a Formello con 30 milioni tutto cambierebbe. Il francese piace parecchio sia a Giuntoli sia a Motta. Resta un'alternativa al momento, con Koop primo nome: l’olandese si è promesso alla Juve, ma le cifre oggi sono elevate.