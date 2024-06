Lavuole il centrocampista olandese dell'Atalanta Teun. Stando a quanto riferisce il Corriere dello Sport la richiesta economica dei nerazzurri di Bergamo per cedere il giocatore è di 60 milioni di euro. Cifra elevata per le casse bianconere che però potrebbero ricavare una cifra tra i 25 ed i 30 milioni dalla cessione di Weston McKennie (che piace all'Aston Villa) e potrebbero reinvestirla su Teun Koopmeiners. Così l'affare si potrebbe fare. Bianconeri che già hanno un accordo verbale con il giocatore per il suo trasferimento.