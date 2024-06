Juventus su Khephren Thuram: la situazione

. E il reparto che sarà maggiormente rivoluzionato è quello del centrocampo. Mentre la Juve attende la risposta di Adrien Rabiot sul rinnovo di contratto e avanza per Douglas Luiz, nella lista di Cristiano Giuntoli c'è anche Khephren Thuram.Thuram, il fratello più piccolo dell’interista Marcus, ha un contratto in scadenza tra un anno al Nizza ed è un profilo che piace molto alla Juventus. Si parla, riferisce il Corriere dello Sport di un abbozzo di trattativa anche se è chiaro che vanno tirate le fila di tutte le manovre in ballo per il centrocampo.