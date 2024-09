Juventus, occhi su David

Un pallino di Cristianoda diverso tempo, stiamo parlando di Jonathan, del Lilla. Proprio il club che sfiderà la Juventus il prossimo 5 novembre in Champions League. Sarà un'occasione per vedere all'opera l'attaccante che ha il contratto in scadenza al termine della stagione. "il mio contratto sta per scadere e sono aperto a tutte le possibilità, non solo alla Premier" ha detto parlando del suo futuro.Come riferisce il Corriere dello Sport infatti la Juventus starebbe corteggiando il giocatore che con quelle dichiarazioni avrebbe aperto anche ad un trasferimento a Torino. Giuntoli lo segue da tempo e quindi ora potrebbe provare l'assalto per portarlo a Torino a zero la prossima estate.





Tutti gli AGGIORNAMENTI sulla Juventus in TEMPO REALE!

Aggiungi IlBiancoNero.com tra i tuoi canali WhatsApp: clicca qui