Lavuolee questo è ormai affare decisamente noto, sembrava anche potesse esserci un principio di accordo tra le parti. Stando a quanto riferisce il Corriere dello Sport l'offerta bianconera da 30 milioni di euro avrebbe fatto vacillare la dirigenza della Fiorentina ed in particolare il presidente Rocco Commisso. Salvo poi la decisione del patron di congelare la trattativa. Infatti, Commisso: “non intende agevolare l’eterno nemico bianconero“. La volontà sarebbe prima quella di chiudere la trattativa per portare in Toscana Albert Gudmundsson dal Genoa. Una volta chiusa si potrebbe valutare la cessione di Nico, magari a tinte bianconere.