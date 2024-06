Il rinnovo di Federicoè sempre più in salita. Secondo il Corriere dello Sport è addirittura complicatissimo. In caso di mancato rinnovo di contratto il suo futuro è lontano dalla Juventus, probabilmente già nel corso del mercato estivo. Stando a quanto riferisce il quotidiano infatti se non si raggiungesse l'accordo si andrebbe verso la separazione già in estate. La cifra fissata dalla Vecchia Signora per a cessione di Chiesa è attorno aidi euro. Le pretendenti di certo non mancano per l'esterno.