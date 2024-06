Juventus, rifondazione politica: il nuovo corso tra Uefa e Lega

La rifondazione sul campo

Dalla dirigenza all'allenatore fino ai giocatori,E lo fa non solo a livello di campo ma più in generale anche nelle strategie fuori dal terreno di gioco. Lo dimostra il ritorno nell'ECA (associazione club europei) e in generaleLa Juve ha inaugurato da tempo la stagione della pace, meno battagliera e più inserita nelle dinamiche e nei rapporti internazionali con UEFA e FIFA.ha rotto una volta per tutte gli ultimi legami - anche filosofici - con la Juve di Agnelli, scrive il Corriere dello Sport.In parallelo ai dialoghi riallacciati con Ceferin, il club gioca poi una particolare partita in Italia. Dopo anni passati ad osservare, si legge,che da uomo dei ricavi è stato promosso a direttore del reparto "sviluppo calcistico". Il club ha preso le distanze dalla leadership De Laurentiis-Lotito, contestato l'operato del presidente Casini e creato un fronte con Inter, Milan e Roma. In particolare, queste quattro società hanno chiesto una Serie A a 18 squadre.Tornando invece alla dirigenza, con il probabile addio di Federico Cherubini, quello già avventuro di Giovanni Manna e la fine del rapporto con Allegri, non ci sono più "agnelliani" in società. ULa sinergia tra i due è già totale. Una condivisione tecnica basata su una visione comune sul calcio e le metodologie di lavoro. Sono bastate qualche telefonata al telefono per impostare i primi piani di azione per la Juve che verrà.