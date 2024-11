Una domanda che spesso si pongono i tifosi è perchè la Juventus in estate non si sia mossa sul mercato per cercare un sostituto di Dusandato che al momento il bomber serbo non avendo una sostituzione è quasi costretto a giocare tutte le sfide. Invece, stando a quanto riferisce il Corriere dello Sport nel corso del mercato estivo il dt Giuntoli non sarebbe andato sul mercato alla ricerca di un centravanti puntando sul rientro di Arek, imprevisto poi il secondo infortunio che lo terrà ai box fino all'anno nuovo.