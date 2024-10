Juventus, quando tornano Nico e Douglas Luiz?

L'edizione odierna del Corriere dello Sport ha fatto il punto sull'infermeria della Juventus, con uno sguardo speciale sui ritorni. La domanda ora viene spontanea: quando torneranno Douglas Luiz e Nico Gonzalez?Thiago Motta spera di recuperare l’argentino per la trasferta in Champions League. Prima di lui potrebbe rientrare il centrocampista ex Aston Villa, alle prese con un affaticamento muscolare. Tutto dipenderà però dai prossimi giorni alla Continassa in cui si farà chiarezza sulle condizioni dei due giocatori.