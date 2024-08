Lascenderà in campo contro il Verona lunedì sera in trasferta per la seconda sfida di questo nuovo campionato agli ordini di Thiago Motta. In questa settimana appena giunta al termine è arrivato al JMedical ed agli ordini di Thiago Motta alla Continassa il difensore del Milan francese classe 2000 Pierre. Può giocarsi già una chance da titolare contro il Verona? Stando a quanto riferisce il Corriere dello Sport in questo momento il francese si giocherebbe una maglia dal primo minuto con Nicolò Savona e il capitano Danilo. Domani la rifinitura e gli ultimi dubbi da sciogliere per l'italo brasiliano Thiago Motta verso la gara di Verona.