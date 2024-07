Lavuole trovare una collocazione per il centrocampista brasiliano Arthur. Al momento una pretendente per il giocatore sembra essere il. Tuttavia non va dimenticato che il centrocampista classe 1996 ex Barcellona e nella passata stagione in prestito alla Fiorentina percepisce un ingaggio decisamente elevato: circa 7 milioni di euro a stagione. Stando a quanto riferisce oggi il Corriere dello Sport il Como per prendere in prestito Arthur chiederebbe alla Juventus di pagargli il 50% dell'ingaggio in quanto fuori dalla portata del club ma gode della grande ammirazione di Fabregas.