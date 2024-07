Juventus, Miretti: possibile cessione dopo il rinnovo?

Fabio Miretti è partito insieme ai compagni per il ritiro in Germania della Juventus e per lui sono stati giorni particolari visto che mercoledì è arrivato il rinnovo con il club bianconero. Il centrocampista ha prolungato il legame che lo lega alla Juve fino al 2028.Un rinnovo che però non per forza significa permanenza sicura visto che il mercato è lungo e le squadre interessate non mancano. Come riferisce il Corriere dello Sport infatti, a Parma e Monza, che già hanno chiesto informazioni per Miretti, si è aggiunta nelle ultime ore anche il Como, interessata al classe 2003. In conferenza comunque Thiago Motta ha parlato di Miretti in maniera positiva e le chance che possa rimanere a Torino sono in aumento rispetto a qualche settimana fa.