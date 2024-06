Juventus, Luis Henrique nel mirino? Cosa filtra

Classe 2001, apparentemente un po' ancora grezzo, complice la sua giovane età chiaramente. Ha stregato ilcon la maglia del. Stiamo parlando diil giovanissimo talento attualmente in forza all'. Con i francesi alterna momenti decisamente degni di nota a momenti opachi. Stando a quanto riferisce il Corriere dello Sport, sarebbe entrato nel mirino della Juventus.Ambidestro, grandi qualità, per la Juventus rappresenterebbe un'occasione. L'Olympique vuole monetizzare, ecco che la Vecchia Signora potrebbe bussare alla porta del club francese. Il prezzo? Circa 15 milioni di euro, decisamente alla portata. Potrebbe essere lui il candidato ideale qualora il Manchester United continuasse a chiedere 50 milioni per Mason Greenwood.Vai su 'segui' per essere sempre aggiornato sulle ultime notizie, analisi approfondite, e contenuti esclusivi che riguardano laSiamo qui per portarvi dentro ildella, condividendo con voi ogni emozione, vittoria e sfida.