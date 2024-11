Juventus, occhi su Lorenzo Lucca?



Juventus, Beto può essere un'occasione?

Lanel corso della sessione di calciomercato di gennaio si muoverà per cercare un vice di Dusan. Il centravanti serbo fino a qui costretto agli straordinari complice l'infortunio di Arek Milik che si è rivelato più lungo del previsto. Ecco quindi che nel reparto offensivo il direttore sportivo Cristiano Giuntoli si muoverà nella sessione di mercato invernale. Come riferisce oggi il Corriere dello Sport ci sono due nomi sul taccuino bianconero:Il primo nome sarebbe quello di Lorenzodell'Udinese, saltato in estate il suo passaggio all'Ajax in questo avvio di stagione è uno dei protagonisti con la maglia dei bianconeri di Udine. Sei reti fino a qui in stagione ed una valutazione in crescita. A gennaio però i friulani non sembrano intenzionati a lasciarlo partire ma qualche telefonata dalla dirigenza bianconera potrebbe arrivare. Qualora non si potesse arrivare a Lucca ecco che spunta il secondo nome per Giuntoli.L'opportunità del mercato invernale è. Il giocatore che all'Everton non sta incidendo al punto che è stato messo sul mercato già nella sessione di gennaio. Giuntoli tra l'altro lo conosce bene dato che lo aveva seguito già ai tempi del Napoli. Potrebbe essere l'occasione per gennaio del reparto offensivo.





