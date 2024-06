Juventus, gli ingaggi sotto i 100 milioni: la missione di Giuntoli

Juventus, i rinnovi in bilico: Vlahovic e Rabiot

. Una Juve che è la quarta rosa della Serie A per valore dei cartellini, costata più delle corazzate che nel 2015 e nel 2017 sfiorarono il Triplete e che ha un costo di ingaggi piuttosto rilevante: 125,8 milioni lordi di stipendi in questa stagione, contro i 118 della formazione che giocò contro il Barcellona a Berlino e i 120 di quella che due anni dopo sfidò a Cardiff il Real Madrid. Cifre alte, ma già piuttosto basse rispetto al recente passato: rispetto a quattro anni fa (ultimo scudetto), c’è già stata una clamorosa contrazione del monte ingaggi, visto che nel 2020 la Juve toccò il record di 259,6 milioni.Ma il taglio degli stipendi proseguirà e nelle intenzioni della proprietà dovrà arrivare in questi mesi a quota 100, cioè 100 milioni lordi. Questa - si legge sul Corriere dello Sport - è l’unica possibilità che ha il direttore tecnico Giuntoli per incrementare il tesoretto da 50 milioni messo a disposizione dal club per gli acquisti.. E tra questi solo Bremer, Rabiot e Vlahovic sono ad oggi ritenuti centrali nel progetto, anche se gli ultimi due sono alle prese con rinnovi diversi. E sono casi a loro modo spinosi.C'è, che da inizio stagione guadagnerà circa 24 milioni lordi (il più pagato della A), cioè 1,3 milioni a gol in rapporto ai numeri di questa stagione. A Dusan, che ha un contratto fino al 2026, la Juve propone l’estensione al 2028 a cifre più contenute, 8 milioni, ma le distanze tra le parti sono ampie e a queste cifre è complesso pure immaginare una cessione. Eppure il suo contributo offensivo sembra uno dei pochi punti fermi per Thiago. Poi, c'è, a cui è impossibile offrire meno dei 7 milioni che ha percepito fin qui, ma il cui rinnovo è ancora incerto. I tagli da fare, poi, andranno di conseguenza. Ma la quota cento è un obiettivo.