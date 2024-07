Juventus, tre club su Kostic: ecco quali

La Juventus sta lavorando per concretizzare alcune cessioni importanti come quella di Soulé e Huijsen ma i due talenti non saranno gli unici a lasciare il club. Ci sono infatti ancora molti giocatori bianconeri in uscita. Tra questi Filip Kostic, rimasto a Torino per recuperare dal problema fisico.Kostic non rientra nel progetto di Thiago Motta e la Juventus cercherà una soluzione per cederlo quest''estate. Il suo contratto scade nel 2026 ma l'avventura a Torino sembra davvero alle battute finali. Sull'esterno serbo, scrive il Corriere dello Sport, ci sarebbero tre club esteri, ovveroAtletico Madrid, Crystal Palace e Fenerbahce. La Juve aspetta un'offerta ufficiale.