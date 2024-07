Il cielo sulla Continassa è diventato più nuvoloso perché l’assalto a Teun Koopmeiners si complica. Questo ciò che scrive il Corriere dello Sport sulla trattativa tra Juventus e Atalanta per l'olandese. "Resta infatti ampia la distanza tra i due club sulla valutazione del giocatore. La Dea, pur consapevole di essere destinata a perdere uno dei propri leader - come dimostrano, tra l’altro, l’acquisto di Zaniolo e le manovre per arrivare ad un centrocampista di caratteristiche più simile a quelle di Koop -, non è intenzionata a fare sconti né, al momento, ad accettare soluzioni che possano venire incontro alla Signora. Come, ad esempio, l’inserimento di una contropartita tecnica nella trattativa. La Juve, invece, parte da una offerta di 40 milioni, con la possibilità di spingersi fino a 42-45. Il divario è ancora evidente, cristallizzato dalle cifre, e quindi la partita è destinata ad allungarsi."