Adesso la Juventus vuole tagliare il traguardo. Come riferito dal Corriere dello Sport, i bianconeri sono pronti a stringere per arrivare all'obiettivo numero uno dell'estate, ovvero Teun Koopmeiners. Il tesoretto ricavato dalle cessioni di Soulé e Huijsen - quasi 50 milioni di euro - servirà dunque per sferrare l'assalto che in casa Juve si augurano sia decisivo per limare le distanze. L'Atalanta continua a chiudere 60 milioni, mentre l'offerta dei bianconeri è ferma a 45. La sensazione è che la società piemontese sia pronta ad alzare la propria proposta per ricucire il gap tra domanda e offerta per regalare il giocatore a Thiago Motta. Il primo step è stato raggiunto, ovvero capitalizzare attraverso un paio di cessioni. Adesso serve lo sprint finale.