Juventus, occhi su Joao Cancelo



Ve lo ricordate Joao? Quelle cavalcate sulla corsia dell'Allianz Stadium, quei dribbling, quei cross impeccabili. Joao è rimasto nel cuore dei tifosi bianconeri. Qualità e tecnica sicuramente non mancano al terzino, ora in forza al Manchester City. Il giocatore non rientra nei piani di Pep Guardiola che ora vorrebbe cederlo e per la Juventus questa potrebbe essere un'opportunità.Joao infatti potrebbe lasciare la Premier League per una cifra attorno aiThiago Motta ha fiutato la possibilità di un ritorno di Joao Meravigliao come lo chiamavano i tifosi ai tempi della Juve e sta utilizzando gli ottimi rapporti con l'agente, Mendes. Ecco che Cristiano Giuntoli ha lasciato fare, in attesa di cedere per poter reinvestire. Come riferisce oggi il Corriere dello Sport.La volontà della Juventus starebbe un prestito con diritto di riscatto, il City vorrebbe inserirci un obbligo o addirittura una cessione a titolo definitivo. Il nodo più grande da sciogliere sarebbe quello dell'ingaggio con Joao che attualmente guadagna oltre 6 milioni di euro, la Juventus non potrebbe andare oltre i 4,5. Si lavora, senza fretta ma senza sosta e il ritorno di Joao ora sembra più di una semplice suggestione.





