Verona-Juventus, Koopmeiners e Nico Gonzalez ci saranno? Il sogno di Thiago

La Juventus dopo la vittoria contro il Como all'per 3-0 affronterà nella seconda giornata il Verona, reduce dal successo netto contro il Napoli. Ma che squadra ci sarà il prossimo turno?Il sogno di Motta, riferisce il Corriere dello Sport, sarebbe avere Koopmeiners e Nico Gonzalez in campo a Verona, lunedì prossimo. E con loro due anche Kalulu, che ieri ha detto «sì» alla Juve dopo diversi giorni di attesa e in seguito a un accordo tra i club raggiunto prima di Ferragosto per un prestito oneroso da 3 milioni, un diritto di riscatto a 14 e altri bonus.