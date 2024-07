Juventus, la strategia per arrivare a Todibo

Dopo Khephren Thuram la strada porta sempre a, questa volta il nome caldo è quello di Jean-Clair, difensore centrale il forza al club francese. Il giocatore francese sta strizzando da qualche giorno l'occhio alla Juventus che vorrebbe concretamente provarci a portarlo a Torino. Il giocatore avrebbe già manifestato a Cristiano Giuntoli il proprio gradimento al trasferimento alla Juventus, questo infatti potrebbe essere un jolly nella trattativa come scrive oggi il Corriere dello Sport.l Nizza parte da una valutazione di 35-40 milioni, cifra a cui il West Ham si è avvicinato ma è stato respinto. La Juventus non vorrebbe andare oltre i 20-25 milioni, quindi non sarà cosi semplice. L’idea di Giuntoli è di allestire un prestito con obbligo di riscatto per avvicinarsi alle richieste del club francese. L'alternativa più economica, attorno ai 15 milioni di euro, è rappresentata da Jakub Kiwior dell'Arsenal che Thiago Motta ha già allenato allo Spezia.





Tutti gli AGGIORNAMENTI sulla Juventus in TEMPO REALE!

Aggiungi IlBiancoNero.com tra i tuoi canali WhatsApp: clicca qui