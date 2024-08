Lascenderà in campo domani contro l'Atletico Madrid in Svezia a Göteborg. Federico Chiesa sarà convocato per la sfida? Stando a quanto riferisce il Corriere dello Sport salvo clamorosi colpi di scena l'esterno azzurro classe 1997 non sarà convocato nemmeno per la sfida di domani. Infatti Federico resta sul mercato ed alla ricerca di una sistemazione, a cui il suo agente Fali Ramadani sta lavorando. Al momento però dalle parti della Continassa continuano a non essere ancora arrivate offerte per la cessione. Il contratto di Chiesa con la Juventus resta in scadenza nel 2025.