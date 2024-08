Juventus, la cifra per la cessione di Federico Chiesa

Federiconon rientra più nei piani della. Questa è la notizia di ieri, quando lo ha apertamente dichiarato il tecnico bianconero Thiago Motta. Il giocatore ha il contratto con la Juventus in scadenza nel 2025, quindi sarebbe legato alla Juventus per un'ulteriore stagione ma nonostante ciò è in uscita. Non rientra nei piani di Thiago Motta e nemmeno in quelli della dirigenza.La quota di ammortamento risulta infatti essere sui 14/15 milioni, ogni cifra superiore genererebbe una plusvalenza. Il problema però, come riferisce oggi il Corriere dello Sport, è che non ci sarebbero club al momento interessati a Federico Chiesa. Nonostante la richiesta iniziale della dirigenza fosse sui 25/30 milioni di euro in questo momento sembra ci sia apertura anche a scendere. La società è convinta che la linea dura presto darà i suoi frutti ma non va escluso che il giocatore scelga di restare con l'Inter che ci vorrebbe provare a zero.





