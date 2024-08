Juventus, colloquio Federico Chiesa e Thiago Motta: cosa si sono detti

Federicoha il contratto che lo lega allain scadenza nel 2025. La dirigenza bianconera ha le idee chiare per quanto riguarda l'esterno offensivo classe 1997 ex Fiorentina: non perderlo a zero. Quindi questo significa che senza rinnovo la finestra di mercato estiva, quindi quella in corso, sarebbe l'ultima possibilità per la Juventus di cederlo monetizzando qualcosa. Come riferisce oggi il Corriere dello Sport negli scorsi giorni ci sono stati dei colloqui tra Chiesa e il tecnico Thiago Motta.Il tecnico ha ribadito a Federico che non sarà centrale nel suo progetto e che non lo ritiene indispensabile. Lui nel frattempo torna ad allenarsi con il gruppo squadra sperando in una chance, scenario al momento difficile. Quello che filtra però è che all'orizzonte non ci siano cosi tante pretendenti. Il suo agente Fali Ramadani intanto ha sondato il terreno in Premier League con Chelsea e Tottenham ma serve che si garantiscano almeno 25 o 30 milioni di euro.





