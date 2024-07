Mateoè un profilo molto apprezzato dal nuovo allenatore della Juventus Thiago Motta per il ruolo di vice Dusan Vlahovic. L'attaccante delsembra più vicino alla Fiorentina ma la Vecchia Signora continua a corteggiarlo ormai da diversi mesi. Secondo quanto riferisce oggi il Corriere dello Sport si starebbe pensando di inserire due contropartite nella trattativa per ridurre il costo del cartellino. Si tratterebbe del difensore della Juventus Next Gen Tarik Muharemovic e di quello del centravanti polacco Arek Milik. Al momento è solo un'idea ma potrebbe prendere forma.