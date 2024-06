Juventus, la strategia per arrivare a Douglas Luiz

La dirigenza dellaè al lavoro per creare una squadra ideale per il nuovo allenatore Thiago Motta. Tra acquisti e cessioni, Cristiano Giuntoli si sta dimostrando decisamente attivo sul calciomercato. Stando a quanto riferisce il Corriere dello Sport nel mirino della Juventus ci sarebbe finitodell'Aston Villa.Il giocatore infatti è ritenuto dall'allenatore italo brasiliano il play ideale al fianco di Manuel Locatelli nella Juventus perfetta per Thiago. Infatti, la Vecchia Signora vorrebbe riuscire a portarlo a Torino. L'idea infatti sarebbe quella di inserire nella trattativa il centrocampista americano classe 1998 Weston McKennie. Il texano ha un valore di mercato di circadi euro e così potrebbe agevolare la trattativa per Douglas Luiz che è un pallino della sessione di calciomercato.