Juventus, occhi su Douglas Luiz: le cifre



Juventus, scambio con l'Aston Villa? McKennie per Douglas Luiz

Laha ormai raggiunto l'accordo per Thiago Motta che sarà il nuovo tecnico bianconero a partire dalla prossima stagione. L'ex allenatore del Bologna starebbe già disegnando la sua Juventus insieme al direttore sportivo Cristiano. Stando a quanto riferisce il Corriere dello Sport ci sarebbe un'occasione di mercato da non lasciarsi sfuggire: quella che porterebbe adel Aston Villa.Giuntoli avrebbe individuato il terzino sinistro come rinforzo ideale per la nuova Juventus. Il giocatore è legato all'Aston Villa fino al 2026 ed ha un ingaggio che sarebbe alla portata delle casse bianconere. Percepisce al momentoa stagione.Stando alle ultime indiscrezioni la trattativa potrebbe veder inserito il centrocampista americano Westonche gradirebbe un ritorno in Premier League. affare potrebbe chiudersi con uno scambio più conguaglio di 7-8 milioni a carico della Juve.Vai su 'segui' per essere sempre aggiornato sulle ultime notizie, analisi approfondite, e contenuti esclusivi che riguardano laSiamo qui per portarvi dentro ildella, condividendo con voi ogni emozione, vittoria e sfida.