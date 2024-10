Quello contro il, in programma domani sera alla Red Bull, rappresenta un test dal peso specifico enorme per testare le ambizioni delladi. Una Juve che punta a ritrovare il suo blasone europeo magari andando ad infrangere il tabù della vittoria in trasferta che, nell'Europa più prestigiosa, manca addirittura da tre anni.

Come sono andate le ultime trasferte di Champions della Juventus

Come analizzato dal Corriere dello Sport, la Juve non vince fuori casa in Champions da tre anni. L’ultimo successo risale al 20 ottobre 2021, quando il gol di Dejan Kulusevski servì per piegare lo Zenit. Di quella squadra gli unici 'superstiti' sono Locatelli, McKennie e Danilo. Ma il bilancio delle trasferte successive impone ad invertire il trend: da quella vittoria in Russia, infatti, sono arrivate quattro sconfitte in cinque trasferte: 0-4 a Stamford Bridge con il Chelsea, 1-1 con il Villarreal in Spagna, 1-2 al Parco dei Principi con il PSG, 0-2 a Tel Aviv con il Maccabi Haifa e 3-4 a Lisbona con il Benfica.





Tutti gli AGGIORNAMENTI sulla Juventus in TEMPO REALE!

Aggiungi IlBiancoNero.com tra i tuoi canali WhatsApp: clicca qui