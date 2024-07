Lasta lavorando sia sul mercato in entrata che su quello in uscita. Dopo gli ingressi di Michele DI Gregorio e Douglas Luis ora gli occhi sono prevalentemente sulle uscite. Si stanno valutando infatti possibilità di cessioni sul mercato. Come riferisce oggi il Corriere dello Sport tra i possibili partenti un nome caldo è quello diGonzalez approdato un anno fa a Torino. l’Udinese, infatti ha messo nel mirino il giovane Facundo Gonzalez, di proprietà della Juventus e in arrivo dal prestito alla Sampdoria. La Juventus lo valuta attorno ai 7 milioni di euro ma nelle ultime ore si è inserito anche il Verona.