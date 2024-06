Calafiori alla Juventus: il Bologna fa muro

La volontà del giocatore

Giovanni Sartori risponde al telefono per cortesia, ma continua a respingere sia gli assalti quasi quotidiani digià prima dell’inizio degli Europei, sia gli inviti a cedere proprio alla Juve il difensore romano da parte del suo agente Alessandro Lucci, riferisce il Corriere dello Sport.Che il nodo Calafiori per il Bologna esista è sicuro, ma a dire la verità a Casteldebole nessuno se ne sta preoccupando. Alla base c'è anche una convinzione; i dirigenti infatti confidano che il difensore romano non arrivi a puntare i piedi una volta rientrato dagli Europei per andare via. In generale, sapendo che la sua cessione abbasserebbe il tasso tecnico della squadra e al tempo stesso rappresenterebbe anche un segnale negativo sia agli occhi della stessa squadra che dell’ambiente,Due gli scenari che racconta il quotidiano. Il primo: arrivare anche al braccio di ferro e trattenere il calciatore per il contratto che ha in essere. La seconda: monetizzare al massimo la sua cessione. Della serie: la Juve lo vuole fortissimamente per accontentare l’allenatore? E allora lo paghi quando chiede il Bologna, dai 45 ai 50 milioni e non quei 25 che aveva in mente Giuntoli.Vai su 'segui' per essere sempre aggiornato sulle ultime notizie, analisi approfondite, e contenuti esclusivi che riguardano laSiamo qui per portarvi dentro ildella, condividendo con voi ogni emozione, vittoria e sfida.