Juventus, difficoltà per Koopmeiners

La Juventus non ha mollato la pista che porta a Teun Koopmeiners dell'Atalanta anche se come riferisce oggi il Corriere dello Sport ci sono difficoltà per arrivare al centrocampista.Sull’olandese, infatti, l’Atalanta non scende da una richiesta di 60 milioni. Koopmeiners, si legge, è sempre stato un pallino di Giuntoli, che ha un accordo di massima con l’agente; la sua capacità di essere al tempo stesso mezzala, incursore, trequartista e anche esterno lo rendono il calciatore ideale del Motta-pensiero.