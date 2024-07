Laoggi ha accolto ed abbracciato il nuovo allenatore Thiago Motta ma il direttore sportivo Cristiano Giuntoli è al lavoro per regalargli i rinforzi ideali per la sua nuova Juventus. Stando a quanto riferisce oggi il Corriere dello Sport il primo obiettivo è Teun, centrocampista olandese classe 1998 in forza all'Atalanta. Le richieste economiche dei nerazzurri di Bergamo si aggirano attorno ai 60 milioni di euro per privarsi del centrocampista. La Juventus invece vorrebbe chiudere la trattativa attorno ai 50. Parti al lavoro, sembra filtrare ottimismo. Thiago avrebbe messo Teun in cima alla lista dei desideri.