Arthur resta o va via? Può tornare in Brasile, le ultime

è rimasto l'unico giocatore fuori dal progetto a non aver trovato una squadra anche se lacercherà una soluzione fino all'ultimo giorno possibile."Difficilmente però, a meno di sorprese, troverà uno sbocco dell’ultim’ora in quei paesi dove le trattative sono ancora in corso", scrive il Corriere dello Sport.Sul futuro del centrocampista, il quotidiano spiega quale sia lo scenario più probabile:. Non sarà impresa semplice piazzarlo, in ogni caso, come del resto non lo è stato finora principalmente per le condizioni economiche che l’affare richiede. L’ingaggio del giocatore, che ha un contratto con la Signora fino al 2026, è di 5 milioni a stagione e sul bilancio della Juve pesa ancora per circa 22 milioni. Per questo la Continassa ha provato in tutti i modi a trovargli una destinazione. In estate si sono susseguite diverse ipotesi: da un ritorno alla Fiorentina, dopo l’ultima annata positiva in prestito, a un’idea Napoli, rapidamente tramontata, ai possibili approdi in Inghilterra, Turchia e Grecia."