Arthur al Napoli? Le ultime

Ultimo giorno di mercato, il gong è sempre più vicino e tutti i club stanno lavorando per mettere a segno i colpi conclusivi per presentarsi con la rosa il più competitiva possibile. La Juventus sul mercato in uscita è ancora alla ricerca di una collocazione per il centrocampista brasiliano. Ora che il suo ritorno alla Fiorentina in cui aveva giocato la passata stagione sembra essere definitivamente sfumato. Stando a quanto riferisce il Corriere dello Sport il classe 1996 ora è nel mirino delSi potrebbe vedere una trattativa tra Giovanni Manna e Cristiano Giuntoli. L'ingaggio di Arthur però è il nodo della questione: il brasiliano percepisce 6 milioni, la Juventus vorrebbe cederlo ad un club disposto a pagarne almeno 4 e versare i due restanti, considerando che ha già due mensilità pagate. La sensazione è che a tre si possa chiudere. Le parti sono comunque al lavoro per la riuscita dell'affare e l'esito è previsto necessariamente entro oggi.





