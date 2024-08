Arthur alla Fiorentina? L'ostacolo

La Juventus sta ancora cercando una sistemazione per il centrocampista brasiliano. Il classe 1996 nella scorsa stagione alla Fiorentina ha messo in mostra le sue qualità. Convincendo cosi i tifosi e soprattutto la dirigenza viola. Anche il centrocampista brasiliano però sarebbe intenzionato a restare in Toscana ma c'è prima un nodo da sciogliere come riferisce oggi il Corriere dello Sport.L'ostacolo è l'ingaggio elevato del giocatore. Sei milioni di euro lordi a stagione che l'anno scorso ha versato quasi interamente la Juventus ma che ora non vorrebbe più ripetere. Difficile rivederlo a Firenze ma non impossibile, si lavora.





