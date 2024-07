Lain questa fase del mercato è al lavoro per piazzare gli esuberi, per trovare loro una sistemazione consona nel mercato. Stando a quanto riferisce il Corriere dello Sport oggi l'Everton sarebbe interessato a due giocatori considerati decisamente in uscita dalla dirigenza bianconera. Si tratterebbe di Westonche dopo aver rifiutato le lusinghe dell'Aston Villa nella trattativa per portare a Torino Douglas Luiz è stato messo nella lista dei partenti. Insieme a lui anche il brasiliano Arthur sarebbe finito nel mirino del club di Premier League che potrebbe provare il colpo con la dirigenza bianconera. Si può lavorare.