Laè al lavoro per alleggerire la lista degli esuberi, coloro che non si allenano agli ordini di Thiago Motta e che sono alla ricerca di una sistemazione per la stagione appena partita. Tra loro c'è anche il centrocampista brasiliano classe 1996. Nelle ultime ore il giocatore è finito nel mirino del Napoli di Antonio Conte alla ricerca di un regista. Il nodo da sciogliere però è l'ingaggio del centrocampista brasiliano, attorno ai 6 milioni. La Juventus vorrebbe un club che ne pagasse almeno 4 ma la sensazione è che a tre si possa chiudere. A riferirlo è il Corriere dello Sport.