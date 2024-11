Juventus, quale futuro per Arek Milik?

Il centravanti polacco della Juventus Arekin questa stagione non è ancora riuscito ad essere a disposizione del tecnico Thiago Motta. Complici i problemi che lo hanno colpito prima dell'Europeo e che lo faranno tornare in campo nel 2025. L'edizione odierna del Corriere dello Sport però ha svelato uno scenario per il futuro del polacco classe 1994.Arek sembra sempre più destinato a lasciare Torino e la Juventus, quasi impossibile questo accada nel mercato di gennaio ma molto probabilmente nella sessione estiva di calciomercato.