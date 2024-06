Il giocatore del Genoa Albertha messo a segno la sua prima rete in Serie A proprio contro la Juventus. Il suo talento e la sua classe hanno incantato la dirigenza bianconera che nel corso dei mesi ha mosso sondaggi esplorativi con il club ligure per capire la fattibilità dell'operazione. Il giocatore piace non soltanto alla Juventus ma avrebbe anche parecchie altre pretendenti in Serie A, tra queste in pole sembrava esserci l'Inter. Stando a quanto riferisce oggi il Corriere dello Sport sull'islandese ci sarebbe piombata anche la Roma. Ai giallorossi il giocatore piace molto, il prezzo invece è ciò che li fa vacillare, dovrebbe essere attorno ai 30 milioni di euro. Non sembra però una trattativa impossibile.