Italia, commissione per cooperare tra club e Federazione: chi ne fa parte

Perché nasce questa commissione?

I giorni dopo un fallimento, come quello dell'Italia ad Euro2024, sono sempre pieni di parole, propositi, idee. E nella conferenza stampa in cui hanno parlato Luciano Spalletti ma soprattutto il presidente della Figc,è stato toccato il tema di una cooperazione ancora più efficace tra la Federazione e i club di Serie A. In particolare, tramiteFanno parte di questa commissione, come riferisce il Corriere dello Sport, Beppe Marotta (presidente dell’Inter),, Giovanni Sartori (direttore sportivo del Bologna) e Umberto Marino (direttore operativo dell’Atalanta). I limiti strutturali del calcio italiano vanno affrontati alla radice e sono stati elencati più volte. Tanti giovani non superano l’ultimo step. I temi delle seconde squadre e lo ius soli sono tuttora di attualità.Ma di cosa si occuperà precisamente questa commissione? Servirebbe, accanto agli azzurri, una figura dirigenziale di un certo spessore e di larga esperienza. Gravina ha affidato a Buffon il ruolo di capodelegazione per sostituire Vialli e dopo l’estate cercherà, come ha preannunciato ieri, di sviluppare certi ragionamenti