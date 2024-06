Futuro Zirkzee: la situazione

Contatti con Milan, Juventus e Manchester United

Il futuro diè ancora incerto ma si fa avanti l'ipotesi che possa restare a Bologna secondo quanto riferisce il Corriere dello Sport. Dire che nel caso in cui fosse rimastoZirkzee avrebbe già dato il suo sì al Bologna sarebbe esagerato, ma la stima del nuovo tecnico, Vincenzo Italiano, nei confronti dell'attaccante olandese potrebbe essere la scintilla per convincerlo a rimanere.Il padre di Zirkzee, si legge, lo sta spingendo a restare a Casteldebole, avendo capito che un altro anno a Bologna sarebbe importante per Joshua per il suo percorso di crescita., attaccante come Joshua, che quest’anno ha giocato nell’Under 21 del Bayer Leverkusen e non ha trovato con il club tedesco l’intesa per il rinnovo del contratto. L’ultimo ostacolo da abbattere è quello legato a Kia Joorabchian, agente del giocatore.Nei prossimi giorni ci sarò un incontro tra Claudio Fenucci, ad del Bologna, e Kia. Quest'ultimo, aggiunge il CorSport,In questo caso però non sarebbe soddisfatta la volontà di Zirkzee, che preferisce rimanere in Serie A.con i suoi gioielli che le si possono portare tranquillamente via come se fosse un club di seconda o terza fascia, e invece cosa accade? Trattiene Zirkzee in barba alle grandi italiane e anche della Premier. Sì, sarebbe come entrare a distanza di un mese un’altra volta in Champions League. "