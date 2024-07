Futuro Rabiot, tutte le opzioni

Sono passati ormai giorni da quando Adrien Rabiot ha terminato il suo europeo ma ancora non ha comunicato quale sarà il suo futuro. Nessuna risposta alla Juventus e viste le tempistiche, diminuiscono ogni giorni le chance che resti in bianconero. Ma dove può andare Rabiot e chi lo ha cercato?Il Milan ha fatto un sondaggio per dare esperienza e qualità al centrocampo, il Real Madrid dove giocano i connazionali Tchouaméni e Camavinga anche, pure le inglesi si sono informate e persino qualche squadra turca (Galatasaray in testa), scrive il CorSport. Tutte le pretendenti si sono sentite rispondere che la base d’asta è 8 milioni di euro netti all’anno più bonus. Qualcuno si è spaventato, altri hanno approfondito, di sicuro il valore del calciatore - titolare della Francia - impone serie riflessioni.