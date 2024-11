Fagioli via dalla Juventus? Il retroscena

Lasi muoverà sul mercato nella sessione invernale per rinforzare alcuni reparti al tecnico Thiago Motta. L'edizione odierna del Corriere dello Sport però solleva un tema su una possibile partenza: quella di Nicolò. Il giocatore infatti non è stato convocato da Luciano Spalletti in Nazionale in questa finestra.Secondo il quotidiano il centrocampista era finito nei dialoghi per Ferguson prima che si infortunasse. Alla Juventus al momento è reduce da due panchine consecutive e nemmeno dopo l'infortunio di Ricci è stato convocato in azzurro. Il Bologna di Sartori lo apprezza molto ma avrebbe anche estimatrici dall'estero.





