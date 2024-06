Huijsen, le ultime sul futuro

Come sappiamo la Juventus dovrà anche cedere per poter investire sul mercato. E tra i profili che sono in cima alla lista per poter essere sacrificati c'è anche Dean Huijsen. Il difensore olandese tornerà dal prestito di sei mesi alla Roma.Huijsen è un giocatore su cui la Juventus punterebbe per il futuro ma la dirigenza è consapevole di dover fare delle scelte di mercato in nome del bilancio. Come riferisce il, il Borussia Dortmund spinge per il classe 2005 e il Newcastle vigila; con 25-30 milioni può partire.