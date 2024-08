Federico Chiesa, il retroscena: le lacrime in America

Federicoora è decisamente ai margini della Juventus. Lo dimostrano le mancate convocazioni nella gara contro il Brest e in quella contro la Next Gen. L'edizione odierna del Corriere dello Sport ha svelato un retroscena sul trasferimento di Federico alla. EraChiesa era ancora un giocatore della. Era appena arrivato Rocco, poco prima il direttore Pantaleo Corvino aveva raggiunto un accordo con la Vecchia Signora: 60 milioni più Spinazzola e Demiral per Chiesa.Però Commisso si era presentato dicendo:La squadra era in ritiro ae quella mattina il classe '97 si era fermato sul pullman per un lungo colloquio con Joedai toni non totalmente distesi. Quando scese dal pullman Chiesa aveva le lacrime agli occhi: voleva la Juventus, voleva quel trasferimento ma Barone gli aveva risposto: "neanche per mille milioni". I due poi sono ancora andati a pranzo insieme e in quel occasione ancora Barone gli ha ribadito:Come poi la storia sia proseguita è noto, Chiesa alla Juventus ci è arrivato ma l'estate seguente.





