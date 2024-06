Juventus, niente rinnovo per Federico Chiesa? La situazione



Juventus, a quali club piace Chiesa?



Juventus, le cifre per il rinnovo di Chiesa

Una storia d'amore travagliata quella tra Federicoe la. Il contratto in scadenza nel 2025. Le trattative per il rinnovo ora sembrano essere giunte in un vicolo cieco, senza via d'uscita, che non sia la separazione. Questo è quello che scrive oggi il Corriere dello Sport.La dirigenza bianconera si pone come obiettivo quello diChiesa dal canto suo non vorrebbe accettare quello che la società gli offre. Se la situazione di stallo dovesse persistere la separazione sarebbe l'unica ipotesi. Chiesa è costato circadi cui 10 di prestito biennale (2020-2022) e altri 45 pagabili in tre esercizi alla Fiorentina. Questo significa che, a conti fatti, la quota di ammortamento rimanente a bilancio è di circa 15 milioni e che, in soldoni, incassandone almeno 25 la Signora realizzerebbe comunque una plusvalenza da 10 milioni.Federico ha estimatrici inma non solo. In Serie A piace molto allacon Daniele De Rossi che lo vorrebbe alla sua corte.Chiesa attualmente guadagna 5 milioni di euro a stagione. La Vecchia Signora gli ha offerto un rinnovo fino al 2027 a cifre leggermente inferiori, per questo la trattativa si è arenata.Vai su 'segui' per essere sempre aggiornato sulle ultime notizie, analisi approfondite, e contenuti esclusivi che riguardano laSiamo qui per portarvi dentro ildella, condividendo con voi ogni emozione, vittoria e sfida.