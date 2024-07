Federicoè in uscita dalla, infatti come ormai noto le trattative per il rinnovo contrattuale dell'esterno classe 1997 ex Fiorentina non decollano. Il suo contratto è in scadenza nel 2025 e le richieste per parlare di rinnovo al momento sono fuori dalle nuove linee della dirigenza bianconera. Stando a quanto scrive oggi il Corriere dello Sport tuttavia Federico non vuole prendere alcuna decisione prima di aver sposato Lucia Bramani, la sua fidanzata, in programma il 20 luglio prossimo. Per questo la Roma non vorrebbe aspettare l'esterno bianconero e potrebbe non ritenerlo più dentro al progetto.