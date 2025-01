Nicolòè in uscita dalla, probabilmente gia in questa sessione di calciomercato complice il poco, pochissimo, spazio che gli sta offrendo il tecnico bianconero Thiago Motta. La cessione di Fagiolo essendo cresciuto nelle giovanili bianconere, porterebbe nelle casse della Vecchia Signora un vero e proprio tesoretto da reinvestire sul mercato, ecco quindi perché la sua cessione potrebbe risultare comoda alla dirigenza. Stando a quanto riferisce oggi il Corriere dello Sport però la Juventus al momento non avrebbe ricevuto offerte per Nicolò Fagioli, quindi la sua cessione potrebbe rivelarsi in salita.